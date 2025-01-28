У зв’язку з відлигою, в Гідрометцентрі попередили про сніголавинну небезпеку

Температура повітря в Івано-Франківську, Долині та Яремчі 27 січня була вищою від усіх попередніх рекордних значень для цього дня. Про це 28 січня повідомили в Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології.

«На Прикарпатті зафіксовано чергові температурні рекорди: Івано-Франківськ +14,2 ⁰С, Долина +11,8 ⁰С, Яремче +13 ⁰С, Пожежевська +3,1⁰С», – йдеться у повідомленні синоптиків.

Середня добова температура на території Івано-Франківської області місцями також перевищувала рекордні значення. У зв’язку з відлигою, в Гідрометцентрі попередили про сніголавинну небезпеку у високогiр’ї Карпат 28-29 сiчня.

За прогнозами синоптиків, у середу 29 січня, в Івано-Франківську очікують від +3 ⁰С до +12 ⁰С. У наступні дні температура повітря почне знижуватися і 1 лютого сягатиме від 0 ⁰С до +3 ⁰С.