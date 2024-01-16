Особливу увагу приділяють документам, виданим ТЦК

На Буковині з 1 січня на всіх пунктах пропуску спільно з митниками та прикордонниками почали працювати представники буковинського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Військовослужбовці спільно з іншими працівниками перевіряють документи чоловіків, які перетинають кордон. Особливу увагу приділяють тим документам, які були видані іншими ТЦК.

Працівники військкоматів на кордоні перевіряють чи конкретні чоловіки, які планують виїхати з України, стоять на обліку та чи дійсні й непідробні його військово-облікові документи, повідомив на брифінгу 15 січня помічник начальника Чернівецького прикордонного загону, підполковник Ігор Заруднєв.

Раніше перевіркою цих документів займалася прикордонна служба. Працівники телефонували в ТЦК і уточнювали дані, повідомило «Суспільне. Чернівці». З 1 січня цим процесом займаються відповідні представники військкоматів.

«Прикордонник телефонував до ТЦК, казав, що тримає в руках довідку на такого-то громадянина, і просив перевірити, чи її видавали. І довідку видавали, але в ній змінені цифри, наприклад, про відстрочку. Тобто так, довідка видавалась, але вона вже підроблена і недійсна. Це кримінальна стаття», – розповів Ігор Заруднєв.

За словами Заруднєва, на буковинській ділянці кордону дуже часто чоловіки зловживали статусом багатодітного батька.

«На нашій ділянці багато підробних свідоцтв про народження, виправляють вік дітей, коли їм виповнюється 18. Якщо ти багатодітний батько, ти маєш теж перебувати на обліку. І ТЦК визначає, чи підлягаєш ти мобілізації, чи ні. Якщо є відтермінування від мобілізації, то звичайно цей чоловік може перетинати кордон», – додає Заруднєв.

Від початку грудня 2023 року у пунктах пропуску на ділянці чернівецького прикордонного загону 350 чоловікам призовного віку відмовили в пропуску через державний кордон. За цей період приблизно 500 чоловіків намагались незаконно перетнути кордон в пунктах пропуску області, а поза пунктами пропуску – приблизно 3 тисячі чоловіків намагались незаконно покинути Україну. Це удвічі більше, ніж у 2022 році.

Додамо, що спочатку працівники ТЦК почали працювати на ділянці луцького прикордонного загону, згодом — на всьому західному кордоні. З 1 січня 2024 року військовослужбовці перевіряють документи і на буковинському кордоні.