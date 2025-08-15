На кордоні поставлять модульні будівлі

На міжнародному пункті пропуску «Кельменці – Ларга» на кордоні з Молдовою розпочали ремонт дороги та оновлення інфраструктури. Через це на цій ділянці можуть виникнути проблеми з рухом 15 і 16 серпня. Про це повідомив Чернівецький прикордонний загін.

Через заміну дорожнього покриття проходження митного та прикордонного контролю може бути сповільненим, тому частину транспорту скеровуватимуть до інших пунктів пропуску. Цей пункт пропуску давно потребував ремонту, повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури Буковини. Митники та прикордонники раніше працювали у металевих вагончиках.

Ремонт пункту стартував на початку серпня, однак пропуск автомобілів відбувався, як зазвичай. У межах ремонту облаштують сучасні утеплені модульні будівлі, замінять навіс та дорожнє покриття, модернізують освітлення та інженерних мереж.

«Це не нове будівництво і не капітальний ремонт, а про впровадження мобільних та типових модульних рішень. Такий підхід дозволяє значно заощадити державні кошти та час. Модульні споруди мають важливу перевагу: після вступу України до ЄС частина пунктів пропуску стане неактуальною, їх можна буде легко переобладнати для потреб військових, прикордонників чи будівельників», – зазначили у Службі.

Також поставлять нову огорожу, інформаційні знаки, облаштують санітарну зону та прилеглі території, встановлять ємкості для води, автоному каналізацію та контейнери для роздільного збору сміття.

Щоб уникнути заторів на цьому пункті пропуску, в прикордонній службі рекомендують скористатися іншими КПП. Найближчий до «Кельменці – Ларга» – це КПП «Зелене – Медвеже» та «Росочани – Бричень».