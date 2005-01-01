До ремонту Личаківської залучили працівників із Замарстинівської

Аби якомога швидше закінчити ремонт вулиці Личаківської підрядна компанія «Онур» додала ще одну бригаду. На об’єкті збільшили не лише кількість працівників, але й кількість робочих годин. Відтепер ремонтують її з восьмої ранку до десятої вечора. Щоправда, робітників довелося перекинути із Замарстинівської, де робота сповільнилась.

На ділянці від вулиці Котика до Черемшини підрядна компанія «Онур» вже облаштовує дорожнє покриття. Тут проклали нові колії, постелили бруківку, встановили електроопори та освітлення. Інженери французької компанії «Egis», які здійснюють технагляд, мають зауваження.

«Ми тільки що обговорили зупинку біля Мечнікова, яка не зроблена правильно. Я дав інструкцію, щоб «Онур» переробив її. Там є сходинки, які треба поправити, щоби люди з інвалідністю змогти туди потрапити», – сказав інженер міжнародної компанії «Egis» П’єр-Ів Тесьє, який здійснює технагляд.

Тривалий ремонт завдає клопоту бізнесу. Продавці скаржаться, що трохи втратили клієнтів. Дорікають і мешканці, які живуть поруч з Личаківською.

«Кожного дня доводиться нам долати оцю відстань десь метрів 300-400 по цих розрухах. У вечірню пору тут зовсім немає освітлення. Те освітлення, яке було, вони демонтували, а тимчасового не ставлять», – жаліється мешканець Олександр.

Однак, люди втішені, що невдовзі Личаківська стане кращою.

«Скоро літо – пора вже швидше ремонтувати. Вночі, певно, будуть робити, тож зроблять швидше. Вночі шум не повинен заважати. Вони доволі спокійно ремонтують, а тут не житлові будинки», – каже львів’янка Мирослава.

Житлових будинків на ділянці від вулиці Долішньої до Пасічної немає, тому «Львівавтодор», можливо, переведе ремонт у цілодобовий режим. Адже попереду найважча робота із колектором: під нього прокладають новий коридор, а замість землі тут скельна порода.

«Основне проблема – це скельна порода, на яку тут наштовхується техніка для буріння опалубки під облаштування колектору. Вся затримка через цю тверду породу», – пояснює в.о. директора ЛКП «Львівавтодор» Роман Познанський.

Буріння такої породи – тривалий процес, тому вирішили додати робочих рук та годин. Тепер тут 120 робітників. Вони працюють з 8 ранку до 10 вечора. Підрядник перекинув їх з об’єкта на Замарстинівській, де робота поки що застигла. Виявили невідповідність із проектом.

«Вулиця досить складна. Колись на цій території були торфові ґрунти, тож складність полягає в тому, що геологія грунту змінюється кожних 20 метрів», – додав керівник підприємства Роман Познанський.

Ґрунти взяли на геологічне дослідження, аби з’ясувати, яким методом тепер ремонтувати вулицю.