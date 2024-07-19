Кабмін виділив 80,2 млн грн субвенції на компенсацію купівлі житла ветеранам і сім’ям загиблих військовослужбовців із Рівненщини. Про це 19 липня повідомили в обласній державній адміністрації.

«Гроші на придбання 35 квартир отримають ветерани та родини загиблих захисників Рівненської, Дубенської, Вараської, Сарненської, Здолбунівської, Тараканівської, Березнівської, Дубровицької, Шпанівської та Демидівської громад», – йдеться в повідомленні.

Як уточнив ZAXID.NET радник з інформаційної політики Рівненської ОВА Сергій Татаренко, кандидатів на отримання житла заздалегідь визначила спеціальна комісія. Найближчим часом на їхні рахунки надійдуть гроші, за які можна буде придбати нерухомість на первинному або вторинному ринку. Єдине умова – житло має бути введене в експлуатацію.

Зауважимо, що Волинська область також отримала аналогічну субвенцію із держбюджету на 102,8 млн грн, якою зможуть скористатися 45 ветеранів і сім’ї загиблих військовослужбовців із Волині. Втім, отримати компенсацію вони зможуть лише після купівлі житла.

Додамо, що 2 липня 2024 року Кабінет Міністрів затвердив розподіл 5,7 млрд грн житлових субвенцій на виплату ветеранам та членам їхніх сімей грошової компенсації за придбання житла. У 2023 році розмір субвенції складав 5,9 млрд грн. Тоді нею скористалися 2155 українців.