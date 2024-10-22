У вівторок, 22 жовтня, в селі Малушка Рівненського району сталася смертельна ДТП. Унаслідок зіткнення з фургоном загинув 43-річний мотоцикліст, його пасажир потрапив у лікарню з переломами. Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

Аварія на трасі Городище – Рівне – Старокостянтинів сталася близько 11:45. За даними слідства, 43-річний водій мотоцикла Delta у забороненому місці виїхав на смугу зустрічного руху, де врізався в автомобіль Volkswagen Caddy під керуванням 37-річного сарненчанина.

Унаслідок зіткнення мотоцикліст загинув на місці події. Його пасажира із відкритими переломами ноги та руки госпіталізували в лікарню. Обоє чоловіків були без шоломів.

Відомо, що водій фургона був тверезий, проте у нього відібрали біологічні зразки.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України), поліцейські відкрили кримінальне провадження. Слідство триває.