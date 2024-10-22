Нещасний випадок стався 21 жовтня у Рівненському районі

У понеділок, 21 жовтня, в селі Загороща Рівненського району під час виконання польових робіт тяжко травмувався 63-річний місцевий житель, який впав із трактора. Медики, які прибули на місце події, лише констатували смерть чоловіка. Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

За даними слідства, 63-річний водій трактора DongFeng проводив господарські роботи у полі, не впорався з керуванням і перекинувся, внаслідок чого транспортний засіб його придавив.

«Медики, які прибули на виклик, лише констатували смерть тракториста. Встановлено, що посвідчення водія відповідної категорії він не мав», – зазначають поліцейські.



Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Слідство триває.