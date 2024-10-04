Смертельна аварія у Вараському районі сталася 3 жовтня

Ввечері 3 жовтня між селами Новаки та Зелене Вараського району сталася смертельна ДТП. Місцевий житель їхав на тракторі, перекинувся у меліоративну канаву та загинув. Про це повідомили у поліції Рівненської області.

За даними слідства, близько 19:00 дружина 63-річного жителя села Новаки занепокоїлась через тривалу відсутність чоловіка, який поїхав на поле та не повернувся. Жінка попросила племінника поїхати на пошуки дядька. Парубок і виявив перекинутий трактор Yanmar у водоймі, а під ним – мертвого водія.

Тіло загиблого відправили в морг для проведення експертизи та встановлення причини смерті.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).