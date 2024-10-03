Смертельна аварія на трасі Київ – Чоп сталася ввечері 2 жовтня

У четвер, 2 жовтня, біля міста Дубно сталася смертельна аварія. Унаслідок зіткнення трьох автомобілів загинув 54-річний киянин, якого затисло у салоні вантажівки. Про це повідомили у поліції Рівненської області.

Аварія на трасі Київ – Чоп сталася 2 жовтня близько 23:00. За даними слідства, у зв’язку з заторами, які утворилися через ДТП у селі Панталія, автомобілі Renault Master, MAN та Audi зупинилися з аварійною світловою сигналізацією.

«Водій ще однієї вантажівки MAN, 54-річний житель Київської області, рухаючись позаду, не стежив за дорожньою обстановкою та їхав на великій швидкості. Це помітив 33-річний водій автомобіля Audi й задля уникнення зіткнення, почав виїжджати на зустрічну смугу. Проте, вантажівка все одно врізалась у задню частину легковика, а тоді – ваговоза», – йдеться у повідомленні.

У результаті ДТП 54-річного водія вантажівки затисло. Орієнтовно через півтори години рятувальники дістали його з понівеченого транспортного засобу й передали медикам, але від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України.