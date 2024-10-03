Смертельна аварія на трасі Київ – Чоп у Дубенському районі сталася 2 жовтня

Ввечері 2 жовтня у селі Панталія Дубенського району сталася смертельна ДТП. Унаслідок зіткнення вантажівки та легковика загинули двоє рідних братів. Про це повідомили у поліції Рівненської області.

Аварія на трасі Київ – Чоп сталася 2 жовтня о 18:40. За даними слідства, 60-річний водій автомобіля Peugeot різко виїхав з узбіччя на проїзну частину та врізався у вантажівку DAF під керуванням 33-річного мешканця Дубенського району.

«Оскільки вантажне авто було завантажене зерном, зупинитися транспортний засіб зміг орієнтовно через 70 м. У результаті зіткнення від отриманих травм на місці події загинули двоє рідних братів: водій легковика та 56-річний пасажир. Їх тіла з понівеченого автомобіля деблокували рятувальники», – повідомили у поліції.

Водій вантажівки травм не зазнав, відомо, що на момент аварії він був тверезий.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб, слідчий відкрив кримінальне провадження за ч.3 ст.286 КК України. Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років позбавлення волі.