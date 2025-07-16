У середу, 16 липня, у Рівному та Рівненській області прогнозують стрімке погіршення погоди. Очікуються дощ, град, грози та пориви вітру 15-20 м/с. Місцевих жителів закликають бути обережними.

Як повідомляє Рівненський обласний центр з гідрометеорології, до кінця дня 16 липня погода буде мінливою. Зокрема, очікуються опади, гроза та швали вітру. Температура повітря коливатиметься від +20°С до +25°С.

У четвер, 17 липня, місцями очікуються короткочасний дощ і гроза. Вночі та вранці – слабкий туман. У Рівненській області вночі прогнозують від +11°С до +16°С, а вдень від +20°С до +25°С. У Рівному температура вночі знизиться до +12°С, а вдень зросте до +25°С.

У пʼятницю, 18 липня, буде хмарно з проясненнями, місцями – дощ. Температура вночі коливатиметься від +10°С до +15ºС, вдень від +20°С до +25°С.

Погода в суботу, 19 липня, у Рівному буде похмурою. Вранці очікується дрібний дощ, після обіду – сильний дощ із грозою. Вночі температура повітря складатиме +15°С, а вдень зросте до +19°С. У неділю, 20 липня, весь день у Рівному буде хмарним. Протягом усього дня очікується дощ. Вночі очікується +15°С, а вдень температура зросте до +24°С.