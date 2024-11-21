Зарічненський районний суд виніс вирок військовослужбовцю Державної прикордонної служби, який через Darknet придбав довідку про інвалідність матері. Пізніше обвинувачений намагався із підробленим документом звільнитися зі служби, проте його викрили. За скоєне чоловіку призначили рік умовного терміну.

Як йдеться у вироку суду від 18 листопада, Микита П. проходив службу за мобілізацією на посаді техніка-водія у Державній прикордонній службі. 27 січня 2024 року обвинувачений домовився із невідомим у мережі Darknet про купівлю підробленої довідки про II групу інвалідності матері, за що вніс на криптовалютний рахунок останнього 7000 доларів.

За даними слідства, вранці 28 лютого 2024 року Микита П. подав коменданту рапорт про звільнення із військової служби на підставі інвалідності його матері й надав завідомо підроблені документи. В адміністрації виявили підробку, через що відмовили солдату в звільненні.

Військовослужбовець визнав свою, у вчиненому щиро розкаявся та переконував суд, що більше такого вчиняти ніколи не буде.

Суддя Роман Світличний визнав Микиту П. винним за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 409 КК України (ухилення військовослужбовця від несення обов’язків, шляхом підроблення документів), проте звільнив від основного покрання й призначив рік іспитового строку. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.