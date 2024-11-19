На Львівщині районний ТЦК та СП не розглянув документи військовозобов’язаного про надання відстрочки від мобілізації, які той надіслав поштою. У ТЦК вимагали особистої присутності чоловіка. Житель Львівщини не погодився з такою вимогою та виграв справу у суді, зобов’язавши розглянути його документи.

Як вказано у рішенні Львівського окружного адміністративного суду, яке оприлюднили у судовому реєстрі, військовозобов’язаний житель Львівщини у травні 2024 року звернувся до Червоноградського РТЦК та СП із заявою про надання відстрочки від мобілізації через те, що один з його батьків має другу групу інвалідності. Представник ТЦК надіслав чоловіку лист з вимогою особисто прийти у ТЦК та подати документи.

Житель Львівщини не погодився із відмовою розглянути надіслані поштою документи та звернувся до суду. Справу розглянула суддя Наталія Мричко, яка розглянула усі аргументи сторін. Зокрема, представник ТЦК надіслав суду відзив на позовну заяву, у якому вказав, що у чоловіка є працездатна сестра, яка може доглядати за матір’ю з інвалідністю, а у позивача через це нібито відсутні підстави для відстрочки.

Суддя встановила, що надсилаючи документи для отримання відстрочки поштою, позивач дотримався вимог «особистого подання», але ТЦК не розглянув їх по суті. Наталія Мричко визнала протиправною бездіяльність районного ТЦК та зобов’язала повторно розглянути подані позивачем документи з ухваленням рішення про надання чи не надання відстрочки. Рішення суду ще можна оскаржити.