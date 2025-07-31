Зональна система повітряної тривоги вже діє в інших регіонах України

З 1 серпня сигнал повітряної тривоги на території Рівненської області вмикатимуть окремо у кожному районі. Про це повідомив голова ОВА Олександр Коваль.

«Таким чином прагнемо зменшити негативний вплив тривог на повсякденне життя жителів області, і, зокрема, на такі сфери як медицина, освіта, економіка», – написав Олександр Коваль у телеграмі.

Рішення про вмикання сигналу тривоги окремо для кожного регіону Рівненщини прийняли у співпраці з ДСНС та командуванням Повітряних сил ЗСУ.

Зазначимо, зональна система повітряної тривоги вже діє в інших регіонах України. Першими стали Харківська область та Черкащина, де тривогу для обласних центрів та інших районів оголошують окремо з січня 2025 року. Розділення повітряних тривог діє також у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та на Хмельниччині.