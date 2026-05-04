Загалом вулицю ремонтуватимуть три місяці

Від вівторка, 5 травня, повністю буде закрита для проїзду частину вулиці Стрийської – на відрізку від вул. Вернадського до ТРЦ «Кінг Крос Леополіс» у напрямі виїзду з міста. Роботи розпочнуть з 14:00 і триватимуть до четверга, 7 травня, включно. Про це повідомили у міськраді.

Двосторонній рух приватного і громадського транспорту організують на протилежній стороні вул. Стрийської. Міський транспорт курсуватиме за своїми звичними маршрутами.

«Асфальтування виконуватимуть суцільно по всій ширині проїзної частини у напрямі виїзду з міста. З протилежної сторони вул. Стрийської буде організовано двосторонній рух: дві смуги працюватимуть на в’їзд у місто, а одна смуга – на виїзд з міста», – пояснили в Франківській районній адміністрації.

З вівторка до четверга, з 5 до 7 травня, передбачені також такі зміни:

доїзд до ТРЦ «Кінг Крос Леополіс» залишатиметься відкритим, але потрапити на територію та виїхати з неї можна буде лише через дорогу виїзду, де організують почерговий (реверсний) рух;

в’їзд та виїзд з вул. Січових Стрільців села Сокільники на вул. Стрийську повністю перекриють.

Перекрита ділянка на вул. Стрийській (фото ЛМР)

Нагадаємо, вул. Стрийську на ділянці від вул. Наукової до межі Львова ремонтують поступово: спочатку з парної сторони (виїзд з міста, Франківський район), а потім перейдуть на протилежну сторону (Сихівський район) — у напрямку вʼїзду у Львів. Там знімають старе покриття, фрезерують і кладуть новий шар асфальту. Після ремонту на Стрийській буде чотири смуги замість трьох — додатковою курсуватиме лише громадський транспорт. Всі роботи триватимуть приблизно три місяці.