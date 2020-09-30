Поліцейські працюють на місці злочину у Великій Волосянці

У вівторок, 29 вересня, пізно ввечері на території відпочинкової бази «Каскад» у селі Велика Волосянка Старосамбірського району Львівщини виявили тіла 36-річної Юліани Л. та її двох доньок з вогнепальними пораненнями. За попередніми даними поліції, жінка вбила з мисливської рушниці дітей, а потім вистрелила у себе.

Близько 22:30 на території відпочинкового комплексу у гірському селі Велика Волосянка Старосамбірського району знайшли тіла 36-річної жінки та двох її доньок, віком 5 та 9 років, з вогнепальними пораненнями.

За версією поліції, жінка, котра мешкала у садибі, здійснила два постріли з мисливської рушниці у своїх доньок, які від отриманих поранень померли на місці події. Після цього жінка вчинила самогубство, вистреливши у себе з тієї ж рушниці. Зброю поліцейські вилучили для експертизи.

Поліція не розголошує назви відпочинкового комплексу, але за даними ZAXID.NET трагедія сталася на базі відпочинку «Каскад», що належала родині вбитих. Відомо, що сім’я переїхала у село кілька років тому зі Львова і купили три земельні ділянки, де збудували відпочинковий комплекс для туристів.

36-річна Юліана Л. була донькою власників бази «Каскад» і жила там постійно з двома доньками. Жінка була розлученою.

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