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Пориви вітру будуть на рівні до 20 м/с

На Тернопільщині прогнозують сильний вітер, через це оголосили штормове попередження. Північно-західний вітер поривами до 20 м/с очікують 12 червня, повідомили ДСНС в Тернопільській області. Рятувальники закликали 12 червня жителів області триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися. В Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології зазначили, що 12 червня в області буде хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі +7-12°С, вдень +16-21°С. 13 червня на Тернопільщині очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Температура вночі +6-11°С, вдень +15-20°С. Погоду області визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону над Балтійським морем.

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