Палац є пам'яткою архітектури національного значення

На Тернопільщині монастирю Римо-католицької церкви повернули другу частину приміщень Язловецького палацу. В XX ст. радянська влада влаштувала в монастирі протитуберкульозний диспансер. За часів Незалежності України релігійний комплекс відновили, однак віддали йому лише частину приміщення. В іншій половині діяло фтизіопульмонологічне відділення місцевої лікарні, яке функціонувало й до нині.

Язловецький палац побудований в 1659 році і є пам’яткою архітектури національного значення. За даними Вікіпедії в 1863 році останній власник будівлі, польський шляхтич Христофор Блажовський передав палац монастирю Згромадження Сестер Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії, який заснували у 1854 році в Римі Марцеліна Даровська, Геронім Кайсевич та Юзефа Карська.

У 1874 році у Язловці збудували гробницю, де поховані сестри Згромадження. Серед них і Мати Марцеліна. Радянська влада закрила монастир, а в приміщеннях розмістила протитуберкульозну лікарню. Благодійну роботу в Язловці орден Згромадження Сестер Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії відновив 1997 році, а в 1996 році Папа Римський Іван Павло ІІ проголосив Марцеліну Даровську блаженною, повідомило «Суспільне. Тернопіль».

У 2000 роках частина будівлі була повернена Римо-католицькій церкві, а в іншій далі розташовувалося фтизіопульмонологічне відділення Язловецької місцевої лікарні. В березні Тернопільська ОВА передала у користування РКЦ решту приміщень, повідомили на сторінці Львівської архідієцезії Римо-католицької церкви в п’ятницю, 29 березня.

Монастир відвідав митрополит Львівський, архієпископ Мечислав Мокшицький. Він зазначив, що зараз в приміщеннях знайшли прихисток десятки дітей і родин, які втратили свої домівки через війну. Додатковий корпус, який сьогодні перебуває у занедбаному стані, зусиллями церкви відремонтують та прийматимуть там усіх, кому потрібна допомога.

Додамо, що 16 січня 2024 року згідно з постановою Кабінету Міністрів України палац у селі Язловець отримав статус об’єкта культурної спадщини національного значення.