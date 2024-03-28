В ДТП тарвми також отримав і пасажир двоколісного транспорту

На Тернопільщині мотоцикліст врізався в огорожу і отримав важкі травми. В аварії також постраждав й пасажир двоколісного транспорту. Обоє чоловіків були без шоломів і під час руху врізалися в огорожу.

Аварія трапилася близько 23:00 27 березня в селі Колиндяни Збаразької громади Тернопільського району. Очевидці на місце події викликали поліцейських та медиків бригади швидкої допомоги. Слідчо-оперативна група попередньо встановила, що 26-річний водій мотоцикла Lifan LF200-10S разом із пасажиром не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та врізався в кам’яну огорожу. Обоє були без шоломів.

Обоє чоловіків їхали на мотоциклі без шоломів

«В результаті удару 26-річного чоловіка бригада швидкої забрала до лікарні із важкими тілесними ушкодженнями. Госпіталізували до медзакладу й іншого учасника автопригоди», – повідомили в поліції Тернопільщини в четвер, 28 березня.

Слідчі встановлюють причини ДТП, а також особу, яка керувала мототранспортом. Факт аварії працівники поліції внесли до ЄРДР відповідно до ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування людей). Триває слідство.