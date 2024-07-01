На Тернопільщині оголосили штормове попередження й високий рівень пожежної небезпеки. В області очікують грози з градом та спеку до 30 градусів. Пожежну небезпеку через спеку оголосили на всій території області, окрім півночі.

За повідомленням Тернопільського обласного центру з гідрометеорології 2 липня у лісах та інших природних об’єктах області – висока пожежна небезпека 4 класу та надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. На півночі області пожежну небезпеку не прогнозують.

«На жаль, погодні умови на більшій частині території області сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження лісових пожеж, при наявності джерел займання, тобто відкритого вогню», – зазначають в ДСНС Тернопільщини.



Також за даними Тернопільського обласного центру з гідрометеорології в Тернополі та в області увечері й вночі 1 липня та в наступну добу, 2 липня, прогнозують грози з градом.

1 липня в місті та області прогнозують значні дощі (15 – 49 мм, в селенебезпечних районах 15 – 29 мм за 12 годин і менше).

2 липня – хмарно з проясненнями. Вночі значні, вдень помірні короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 15– 20 м/с, вночі місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура по області вночі 15 – 20° тепла, вдень 20 – 25° тепла; по м. Тернополю вночі 17 – 19° тепла, вдень 23 – 25° тепла.

3 липня по всій області буде хмарно. Дощі, місцями грози. Вітер північний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 11 – 16° тепла, вдень 18 – 23° тепла.

4 липня прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 11 – 16° тепла, вдень 19 – 24° тепла.

Рятувальники закликають під час грози та шквального вітру жителів міст та сіл за потреби не виходити на вулицю і не ставити авто під деревами.