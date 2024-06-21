Тернопільчанин помер після ДТП через не викликану вчасно швидку допомогу
Поліція підозрює, що водій керував авто нетверезим, тому не викликав після аварії ні швидку допомогу, ні поліцію
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На Тернопільщині пасажир авто помер через кілька годин після аварії. Автомобіль перевернувся на польовій дорозі. Однак водій не викликав на місце ДТП ні швидку допомогу, ні поліцію, а просто з постраждалим поїхав додому, де 57-річний чоловік помер через кілька годин.
Аварія сталася увечері 20 червня в Кременецькому районі. Про те, що 57-річний чоловік помер від травм, які отримав в ДТП, в поліцію повідомили лікарі бригади екстреної медичної допомоги. Медики виїхали до постраждалого додому, намагалися провести реанімаційні заходи, однак вони нічого не дали.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група Кременецького райвідділу поліції. Під час перевірки правоохоронці з’ясували, що чоловік за кілька годин до смерті потрапив в аварію.
«Загиблий перебував в салоні авто Daewoo Nexia, яким керував його син. Рухаючись польовою дорогою, водій не впорався з керуванням, і автомобіль перекинувся. Ні поліцію, ні швидку вони не викликали», – повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 21 червня.
За кілька годин поліцейські встановили місцеперебування сина загиблого та затримали його підозрюючи, що він керував автівкою у стані алкогольного сп'яніння. За фактом ДТП слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту відкрили провадження відповідно до ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого).