Автобус з 41 пасажиром перекинувся на дорозі поблизу Раковця

На Тернопільщині автобус з 41 паломником з’їхав у кювет та перекинувся. Щонайменше 19 людей звернулися по медичну допомогу, а п’ятьох з них госпіталізували, повідомили у неділю, 14 липня, у пресслужбі поліції Тернопільської області.

Аварія сталася приблизно о 08:00 на автодорозі поблизу села Раковець на Тернопільщині. За даними правоохоронців, водій не зміг впоратися з керуванням, автобус з’їхав у кювет та перекинувся.

«У автобусі перебувала 41 особа, які їхали на Всеукраїнську прощу у Зарваницю», – повідомили у пресслужбі поліції.

«Суспільне» із посиланням на директора Теребовлянської лікарні, повідомило, що по медичну допомогу внаслідок ДТП звернулися 19 людей. П’ять із них госпіталізували.

Зазначається, що більшість постраждалих мають переломи та забої. У Теребовлянській лікарні додали, що серед постраждалих – 13-річна дівчинка, яку перенаправили до Тернополя.

Наразі правоохоронці продовжують встановлювати обставини події.