Скульптуру святого Миколая реставрували три місяці

На Тернопільщині відреставрували столітню фігуру святого Миколая. Скульптуру в 1926 році з Канади привезли в село Шманьківчики Чортківського району сім’я Вавриневичів. Спочатку фігуру святого Миколая встановили в капличці в урочищі «Замкова гора», а пізніше перенесли на подвір’я місцевого храму.

В День святого Миколая, 6 грудня в селі Шманьківчики освятили відреставровану 100-літню фігуру. Скульптуру пожертвували вихідці з цього населеного пункту Мартин та Анна Вавриневичі. Сім’я українців привезла її з Канади в 1926 році, коли поверталася з чужини додому. Святого Миколая вирішили подарувати селу і встановили її в придорожній капличці 1869 року побудови на східній околиці Шманківчиків в урочищі «Замкова гора».

В роки Другої світової війни фігуру селяни сховали в дзвіниці

В роки Другої світової війни фігура дуже сильно постраждала від обстрілів. Щоб її врятувати від знищення, місцеві жителі перенесли її на подвір’я церкви Святих Безсрібників Косми і Даміана. Скульптуру сховали у дзвіниці, а потім поставили нову капличку і помістили її туди.

За час Радянського Союзу фігура облущилася, але відновити повністю її вдалося лише майже через 100 років. Ініціювала реставрацію святині родичка сім’ї Вавриневичів, які перші привезли Миколая з Канади, Галина Ушій.

Відновлену скульптуру освятили 6 грудня, в день Миколая Чудотворця

Жінка звернулася до місцевих священиків, парафіян та підприємців, які допомогли зібрати кошти на відновлення. Місцевий бізнесмен Євген Шкабар попросив відомого на Тернопільщині скульптора Дмитра Мулярчукка взятися за реставрацію фігури. Процес відновлення, наведення кольорів, фарбування тривав три місяці. Паралельно на подвір’ї церкви встановили нову каплицю для скульптури святого Миколая.

6 грудня, у день вшанування Миколая Чудотворця настоятель храму Святих Безсрібників Косми і Даміана Володимир Лижечко освятив скульптуру.