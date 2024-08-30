Загиблого водія деблокували з понівеченого автомобіля

На Тернопільщині водій авто на швидкості в'їхав в напівпричеп і від сильного удару загинув на місці. Аварія сталася в місті Ланівці. Загиблого водія деблокували з понівеченого автомобіля. Ще одна аварія сталася в Шумську. Там водій ВАЗ наїхав на велосипедиста. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Смертельна ДТП в Ланівцях сталася близько 9:40 029 серпня. На місце очевидці викликали поліцейських, швидку допомогу та рятувальників. Правоохоронці, які прибули на місце ДТП, встановили, що водій автомобіля Volkswagen Caddy в’їхав у напівпричеп автомобіля DAF. У результаті зіткнення водій легкового авто загинув на місці події, повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 30 серпня.

Ще одна смертельна ДТП сталася в Шумську

Щоб вилучити тіло з понівеченого автомобіля до робіт залучили рятувальників. Ще одна смертельна аварія сталася близько 12:00 29 серпня у Шумську. Водій автомобіля ВАЗ 2102 наїхав на велосипедиста. 67-річний водій двоколісного транспортного засобу від отриманих травм загинув на місці події.

За фактами двох ДТП, у яких загинули люди, слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.