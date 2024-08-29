Від отриманих травм чоловік помер в лікарні

На Тернопільщині автомобіль ВАЗ на смерть збив мотоцикліста. Смертельна аварія сталася в Чорткові. Водій автомобіля протаранив мотоцикліста піл час руху, від отриманих травм чоловік помер в лікарні.

Смертельна автопригода сталася близько 11:30 на вулиці Володимира Великого в Чорткові. Водій автомобіля ВАЗ 2106 зіткнувся з мотоциклістом, повідомили в поліції Тернопільщини в четвер, 29 серпня. Внаслідок отриманих травм 68-річний мотоцикліст помер у лікарні.

У водія автомобіля ВАЗ відібрали зрази для встановлення алкоголю в крові. За фактом ДТП, у якій загинула людина, слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого).

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.