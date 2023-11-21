Аварія сталася біля районної автостанції

Водієм буса, який збив 10-річну дівчину в Чорткові неподалік автостанції і залишив помирати на дорозі, виявився працівник Гусятинського відділення Чортківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Раніше чоловіка вже неодноразово притягували до відповідальності за нетверезу їзду. ДТП увечері 20 листопада він взагалі скоїв, не маючи права керувати автомобілем.

Нагадаємо, очевидці повідомили в поліцію, що невідомий чоловік, керуючи мікроавтобусом, збив 10-річну дівчину і втік з місця пригоди. Дитину в лікарню доправив місцевий житель, який став свідком ДТП. За три години правоохоронцям вдалося розшукати кермувальника. Його затримали і встановили, що він на момент аварії він був п’яним – в його крові зафіксували 1,43 проміле алкоголю.

Винуватцем аварії виявився «санітар-стрілець» відділу Чортківського районного ТЦК (м. Гусятин), повідомляє тернопільське ЗМІ «20 хвилин». Чоловіка вже неодноразово притягували до відповідальності за керування в стані алкогольного сп’яніння та за домашнє насильство. Аварію, в якій він збив дитину, працівник військкомату взагалі скоїв, не маючи права керувати автомобілем. Водійські права в Миколи Н. відібрали за нетверезу їзду навесні цього року.

Перший раз Миколу Н. за керування напідпитку затримали влітку 2020 року. Борщівський райсуд 15 червня постановив накласти на чоловіка адміністративне стягнення у виді штрафу за нетверезу їзду в розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік. Однак чоловік оскаржив постанову в Тернопільському апеляційному суді. Суддя 20 липня 2020 року скасував постанову Борщівського райсуду.

Другий раз Миколи Н. притягли до відповідальності за їзду напідпитку у квітні 2023 року. «13 березня 2023 року о 18:31 в смт Мельниця-Подільська Чортківського району обвинувачений керував транспортним засобом марки ВАЗ-2106 з явними ознаками алкогольного сп’яніння, а саме різким запахом алкоголю з порожнини рота. Від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння у встановленому законом порядку водій відмовився», – йдеться у постанові Борщівського районного суду від 4 квітня. Суд чоловіка позбавив водійських прав на рік і присудив 17 тис. грн штрафу.

За повідомленням речника управління Нацполіції в Тернопільській області Сергія Крети, на винуватця аварії правоохоронці протокол за ст. 126-4 КУпАП (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена такого права). Також наразі вирішують питання про внесення факту скоєння ДТП та залишення постраждалої дитини в небезпеці в ЄРДР за ст. 286 КК України.

Тернопільські журналісти також з’ясували, що Микола Н. двічі притягувався за вчинення домашнього насильства стосовно своєї співмешканки – у 2020 та 2021 роках. Суд йому присудив громадські роботи. Наразі відомо, що чоловік далі продовжує працювати в Гусятинському військкоматі. Щодо 10-річної дівчини, то наразі відомо, що вона перебуває в лікарні у Чорткові. Її стан медики розцінюють як середньої тяжкості.