Турківський районний суд Львівської області оштрафував на 17 тис. грн нетверезого водія Chery Eastar Богдана Голича, якого зупинили за кермом із 1,19 проміле алкоголю в крові. Порушник служить у Самбірському районному ТЦК і СП.

Як вказано в матеріалах справи, 2 серпня 2023 року в селі Штуковець Самбірського району патрульні зупинили автомобіль Chery Eastar, який їхав вулицею Центральною. Патрульні встановили, що водій автомобіля Богдан Голич був за кермом у стані алкогольного спʼяніння – в його крові за допомогою Drager виявили 1,19 проміле алкоголю.

На Богдана Голича склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП. У суді водій своєї провини не визнав і зазначив, що того дня алкоголь не вживав. Після тесту на пристрої Drager він вирішив пройти перевірку в Турківській центральній міській лікарні, однак звідти його у відділок забрали працівники служби правопорядку.

Патрульні в суді розповіли, що того дня отримали орієнтування про трьох військових у автомобілі чорного кольору можуть бути причетними до злочину. За цим орієнтуванням вони зупинили автомобіль Chery Eastar і виявили там нетверезого Богдана Голича. У постанові суду вказано, що Богдан Голич служить у Самбірському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Враховуючи обставини справи, 8 листопада суддя Турківського райсуду Оксана Кішик визнала Богдана Голича винним у нетверезому водінні та оштрафувала на 17 тис. грн. Крім цього, суд на рік позбавив його посвідчення водія. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.