У Чорткові на Тернопільщині водій мікроавтобуса збив 10-річну дівчину, не зупинився і втік з місця аварії. В Чортківську лікарню дитину привіз місцевий житель, який став свідком аварії. Він також повідомив поліцейських про ДТП.

Аварія сталася близько 18:00 20 листопада поблизу автостанції. Житель Чорткова побив, що водій буса збив дитину. Замість того, щоб зупинитися і допомогти постраждалій, чоловік поїхав далі.

«На місце події виїхала слідчо-оперативна група Чортківського райвідділу поліції. Поліцейські встановили особу дівчинки та її батьків. Водій невідомого транспортного засобу покинув місце події», – повідомив себе на сторінці Facebook керівник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко.

Через три години правоохоронцям вдалося знайти водія, який скоїв наїзд на дитину. Це – 50-річний житель однієї із громад Чортківського району. «Водій був у стані алкогольного сп’яніння. Чоловіка освідчували у медичному закладі, результат – 1,43 проміле алкоголю в крові», – зазначив Сергій Зюбаненко.

Поліцейські за фактом ДТП порушили кримінальне справу за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення безпеки дорожнього руху, що призвело до травмування людини). Щодо стану 10-річнлї дівчинки, то наразі вона перебуває в Чортківській лікарні.