Температура в Тернопільській області істотно знизиться на вихідних

На Тернопільщині до кінця тижня синоптики прогнозують теплу, бездощову погоду. Лише в п'ятницю в деяких районах можливий невеликий дощ. Про це повідомляє український гідрометцентр.

В середу, 20 жовтня, на території Тернопільської області очікують теплу погоду, без дощу. Температура вдень підніметься до +17 градусів. Вночі буде холодніше — до +5 градусів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

В четвер, 21 жовтня, на Тернопільщині буде найтепліше. Вдень очікують від +16 до +18 градусів тепла. А вночі до +9 градусів тепла. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

У п'ятницю, 22 жовтня, можливий невеликий дощ вдень. Температура +14...+16 градусів тепла. Вночі — +9 тепла. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

В суботу, 23 жовтня, на Тернопільщині відчутно похолоднішає. Вдень синоптики прогнозують +7...+9 градусів тепла. А вночі до +5 градусів тепла. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.

В неділю, 24 жовтня, очікується вдень від +7 до +9 градусів тепла. А вночі +3... +5 градусів тепла. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.