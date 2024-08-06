Замість конструкції мосту було влаштовано водопропускну трубу

На трасі Тернопіль – Броди відремонтували 7-метровий міст. Вартість робіт склала майже 49 млн грн. В Службі відновлення та розвитку інфраструктури зазначили, що цю споруду капітально не ремонтували 72 роки. Цьогоріч замість конструкції мосту було влаштовано водопропускну трубу та заасфальтовано дорогу по обидва боки.

Підрядна організація ТОВ «Техно-Буд-Центр» завершила капітальний ремонт моста між селами Плотича та Івачів-Долішній Тернопільського району. Штучна споруда була аварійною, через неї пропускали вантажівки вагою не більше 10 тонн, а оскільки траса Тернопіль – Броди є однією з найбільш завантажених доріг на Тернопільщині, то міст потребував негайного ремонту.

Аукціон в Prozorro оголосили 5 листопада 2023 року. Стартова вартість ремонтних робіт складала 58, 3 млн грн. Перемогло на торгах тернопільське ТОВ «Техно-Буд-Центр» із ціновою пропозицією в 57,5 млн грн. Однак в Службі відновлення та розвитку інфраструктури Тернопільщини зазначили, що під час ремонту моста вдалося заощадити гроші. Загалом за результатами проведеного капітального ремонту заощадили 8,8 млн грн, а це 15,34% від очікуваної вартості.

Замість конструкції мосту було влаштовано водопропускну трубу. Вона складається з трьох залізобетонних кілець. За інформацією підрядників, це забезпечить збільшення водопропускної здатність під час весняного водопілля.

«Також заасфальтували підходи до штучної споруди з 2 боків. Дорогу привели до нормативних поздовжніх, поперечних ухилів та геометричних параметрів. Це поліпшить оглядовість на дорозі під час руху автомобілів», – повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Тернопільській області у вівторок, 6 серпня.

Крім цього, нанесли дорожню розмітку, встановили металеве бар’єрне огородження та нові дорожні знаки. Нагадаємо, що міст через струмок між селами Плотича та Івачів-Долішній був зведений в 1952 році. Він потребував негайного ремонту через те, що просіли прогонові плити конструкції і в будь-який момент могли обвалитися, з’явилися великі тріщини в мості, парапетна огорожа була повністю зруйнована.