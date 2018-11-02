На цвинтарі у Харкові священик УПЦ (МП) поруйнував джипом могили

Протоієрей не впорався з кермуванням та зламав кілька могильних плит

СуспільствоКатерина Чурилова, 2 листопада18150

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На цвинтарі у Харкові священик УПЦ (МП) поруйнував джипом могили
Священик на позашляховику заїхав на цвинтар та пошкодив 10 надгробків

У Харкові священик УПЦ Московського патріархату на джипі заїхав на кладовище, втратив контроль за кермом та зруйнував кілька надгробків. Відповідне відео оприлюднили в соцмережах, пише «Новинарня».

Зазначається, що водій – отець Михайло, настоятель Олександрівського храму. Інцидент стався на одному з кладовищ міста.

На відео каналу «Типичное ХТЗ» видно, що він безпорадно «гарцює» на дорогому авто по могилах у спробі розвернутися. В цей час чоловік, який фільмує подію, лається на водія і вимагає припинити руйнування цвинтарних пам’ятників.

Як чути із запису, оператор знає, що за кермом – священик, при цьому він називає порушника «дідом», закликає: «Побійся Бога!» та звертається до нього нецензурно. Зрештою той виходить з машини, так і не спромігшись з’їхати з могил.

Увага! На відео звучить нецензурна лексика!

Коли священик вийшов з автомобіля, то тільки розводив руками і нічого не говорив.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, наразі розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років.

У поліції додали, що автомобіль пошкодив 10 пам’ятників.

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