Поліцейські склали адмінпротокол на одного із учасників маршу в честь створення дивізії «Галичина», який відбувся в Києві 28 квітня. Київські правоохоронці вважають, що той використав заборонене нацистське вітання. Про це повідомила поліція в суботу, 1 травня.

В повідомленні йдеться, що поліцейські після завершення акції виявили в мережі матеріали, які свідчать про те, що один із учасників маршу використав нацистське вітання. Його відшукали – ним виявився 36-річний житель Київщини.

На нього склали адмінпротокол за статтею про дрібне хуліганство, однак чоловік підписувати його відмовився. Матеріли планують скерувати до суду.

Крім того, слідчі відкрили кримінальну справу за статтею про виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

Марш на честь дивізії СС «Галичина» в Києві: що відомо

28 квітня в центрі Києва відбувся марш на честь дивізії СС «Галичина», у якому брали участь онуки ветеранів дивізії СС «Галичина», представники «Суспільства майбутнього», «Правого сектора», ВО «Свобода», спілки ветеранів АТО, ініціативи Ukrainian military Honor.

Наступного дня подію засудила влада Ізраїлю, зазначивши, що підрозділи СС причетні до жахливих злочинів під час Голокосту. При цьому жоден із емігрантів-колишніх учасників дивізії «Галичина» не був визнаний винним у скоєнні воєнних злочинів. 30 квітня проведення такого маршу засудило МЗС України, а Офіс президента закликав поліцію покарати його учасників.

Що відомо про дивізію «Галичина»

Підрозділ у складі військ Ваффен-СС Німеччини, який існував у 1943-1945 роках. Набір до дивізії був оголошений 28 квітня 1943 року. До вступу в дивізію галичан підштовхували дії більшовиків, про антиукраїнські репресії яких на той момент вже було відомо.

Ініціатором створення дивізії був губернатор Галичини бригаденфюрер СС Отто Вехтер. За рішенням Гіммлера, дивізія не мала права мати назву «українська», щоб не пропагувати ідею незалежності України.

Її назвали «галицькою», бо складатися вона мала з жителів тієї частини країни, яка раніше належала Австрії, тобто з «австрійських галичан», а не з українців. Сучасний державний герб України – Тризуб – був тільки на прапорі дивізії, а основною відзнакою дивізії стало стилізоване зображення лева. Крім того, на військовій символіці не було й есесівських рун.

Символіка підрозділу не є забороненою. 23 вересня 2020 року Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення, що символіка дивізії СС «Галичина» не належить до нацистської.

Самі дивізійники не були засуджені Нюрнберзьким трибуналом, а структура не була визнана злочинною.