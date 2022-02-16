16 лютого о 8:00 всі телеканали та деякі радіостанції розпочали наживо транслювати загальнонаціональний телемарафон єднання #UAразом.

Як пише «Детектор медіа», марафон єднання транслюють СТБ, ICTV, «1+1», УНІАН, «Україна», «Україна 24», «Інтер», НТН, «UA: Перший», «UA: Крим», «UA: Культура», всі регіональні філії Суспільного, «Дом», «канал 24», «5 канал», «Прямий», «Еспресо», «4 канал», «Рада», канал «Київ», «Правда тут Київ», «Правда Тут Львів», «Перший західний», ІНТБ, «Типовий Київ», «Конкурент TV», «Рівне 1», ITV, «Донбас онлайн» і ATR.

Серед радіомереж марафон транслюють радіоканали «Суспільного» і радіостанції групи ТАВР-Медіа. Водночас популярні в Україні «Радіо Шансон» і «Радіо П’ятниця» марафон не транслюють.

Спецефір розпочався виконанням Гімну України, після чого виступив президент України Володимир Зеленський із дому. За його словами, сьогодні нас об’єднує бажання жити в мирі.

Марафон продовжили зі студії у Верховній Раді ведуча Тетяна Гончарова та голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

«Єдність – це наша потужна зброя. Зараз, як ніколи, маємо стояти пліч-о-пліч і не дати ворогу здолати дух і волю незалежної нації», – сказав він.

Далі виступили перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, міністерка економіки України Юлія Свириденко.

На зв'язку зі студією були і військові з передової.

«Ми до кінця будемо захищати наше майбутнє, майбутнє наших дітей. Вірте Україні, вірте Збройним силам, і ми переможемо», – сказав генерал-лейтенант Збройних сил України, командувач Об'єднаних сил Олександр Павлюк під час включення з Донецької області.

День єднання в Україні запроваджений та вперше відзначається у 2022 році. 14 лютого Володимир Зеленський підписав відповідний указ із метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз, інформаційно-пропагандистського, морально-психологічного тиску на суспільну свідомість. Ідея запровадити День єднання виникла у президента на початку лютого через те, що була інформація про те, що 16 лютого Росія може здійснити повномасштабне вторгнення в Україну.

Цього дня на всіх адмінбудівлях піднімуть національні прапори, а увечері будівлі підсвітять кольорами українського прапора. О 10:00 заплановано виконання гімну України.