Президент України Володимир Зеленський виступив з відеозверненням до українців

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким, 16 лютого в Україні оголошено Днем єднання. Про це він заявив у відеозверненні, яке поширила прес-служба Офісу президента ввечері у понеділок, 14 лютого.

«Ми не зазіхаємо на чуже, але й свого не віддамо. Ми маємо прекрасну армію. У наших хлопців – унікальний бойовий досвід і сучасна зброя. Це вже в рази сильніша армія, ніж вісім років тому. Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми ж зробимо його Днем єднання. Відповідний указ уже підписано», – заявив голова держави.

Цього дня на будинках в усіх населених пунктах мають підняти державний прапор, о 10:00 пролунає гімн України, а іноземні дипломатичні представництва мають провести «іміджеві заходи» для єднання та підтримки України.

«Ми всі хочемо жити щасливо, а щастя любить сильних. Ми ніколи не вміли здаватись і не збираємося цього вчитися», – заявив Володимир Зеленський.

«Ми чітко знаємо, де поруч із нашими кордонами чужа армія, її чисельність, її локації, її оснащення та її плани. Ми впевнені в наших Збройних силах та продовжуємо разом будувати наше майбутнє», – наголосив президент України.

Як йдеться в указі №53/2022, який опублікований на сайті Офісу президента, голова держави доручив створити інформаційну платформу «UAразом», на якій будуть роз’яснювати підготовку стан справ із можливою війною з Росією та готовністю армії.

Кабінету міністрів України доручено підняти зарплати військовим на 30% з 1 березня, а також на 20% прикордонникам і службовцям Нацгвардії.

Володимир Зеленський також своїм указом ухвалив рішення про прискорення процесу створення і функціонування системи територіальної оборони, належного ресурсного забезпечення заходів із підготовки громадян до національного спротиву.