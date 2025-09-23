Правоохоронці викрили та обшукали зловмисників 21 вересня

Правоохоронці викрили пʼятьох мешканців Нововолинська та Ковельського району, які називали себе «авторитетами» та займалися рекетом. За скоєне їм загрожує до 12 років тюрми. Про це повідомила 23 вересня пресслужба поліції Волинської області.

За даними слідства, зловмисники – мешканці Нововолинська та Ковельського району віком від 24 до 49 років, які ніде не працюють. Вони залякували людей і вимагали неіснуючі борги. Так, підозрювані погрозами змусили одного з потерпілих віддати їм мотоцикл, а також частину грошей.

«Злочинний промисел викрили волинські поліцейські, які поставили крапку на залякуваннях та здирництві. 21 вересня у помешканнях та автомобілях фігурантів провели обшуки», – повідомляють правоохоронці.

Затриманим оголосили про підозри за ч. 4 ст. 189 Кримінального Кодексу. Йдеться про вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років тюрми з конфіскацією майна.



У вівторок, 23 вересня, суд обрав усім кримінальним авторитетам запобіжні заходи. Одного з них затримали прямо в залі суду. Його напарник намагався втекти за кордон, однак його затримали. Слідство триває.