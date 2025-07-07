Затриманим за вимагання неіснуючого боргу загрожує до 12 років тюрми

У Хмельницькому поліцейські затримали двох спільників, які вимагали у підприємця 100 тис. доларів неіснуючого боргу. За скоєне їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Про це повідомила 7 липня пресслужба поліції області.

За даними слідства, двоє зловмисників під надуманим приводом вимагали в місцевого мешканця 100 тис. доларів неіснуючого боргу. Для тиску вони використовували погрози, пошкодили майно потерпілого та викрали його автомобіль.

«Викрили фігурантів під час отримання частини зазначеної суми в розмірі 10 тис. доларів. У рамках розслідування поліцейські провели 11 санкціонованих обшуків, під час яких вилучили гроші, мобільні телефони, незареєстровану зброю, чорнові записи, розписки тощо», – зазначають правоохоронці.

Затриманим оголосили підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. На період розслідування суд взяв чоловіків під варту без права внесення застави.

Також наразі перевіряють причетність підозрюваних до вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.