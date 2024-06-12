За даними журналіста Віталія Глаголи, на фото – покинутий автомобіль

На околиці села Гуняді Закарпатської області біля кордону з Угорщиною прикордонники виявили покинутий мікроавтобус Volkswagen Transporter. Ймовірно, автомобіль покинула група українців, яка доїхала ним до кордону і втекла до Угорщини, прорізавши дірку в загороджувальному паркані.

Як повідомила ZAXID.NET речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова у середу, 12 червня, у прикордонній ділянці Закарпатської області біля пошкодженої огорожі виявили сліди людей, які могли незаконно потрапити до Угорщини.

«Днями прикордонний наряд поблизу кордону з Угорщиною на польовій дорозі виявив транспортний засіб без водія. Це був мікроавтобус Volkswagen. Під час подальшого огляду місцевості виявлено пошкодження загороджувального паркану та сліди осіб… Перевіряється інформація, зокрема, щодо кількості порушників, які могли незаконно перетнути кордон», – розповіла ZAXID.NET Леся Федорова.

Першим про подію повідомив журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі. За його словами, прикордонники побачили покинутий автомобіль під час моніторингу кордону за допомогою БпЛА.

«Прикордонники прибули на місце для перевірки і знайшли порожній і відчинений білий Volkswagen з номерами АО4655АІ… Попередньо, оперативним шляхом вдалось встановити, що 18 людей з буса незаконно перетнули кордон», – написав Віталій Глагола.

За словами Лесі Федорової, українські прикордонники сповістили про подію угорських колег. Втім, ті наразі не підтвердили факт незаконного перетину кордону.

За даними Віталія Глаголи, покинутий автомобіль правоохоронці помістили на штрафмайданчик у Берегові.

«Цей бус незадовго до цього засвітився в Берегові та селі Геча. Це виявили по камерах», – повідомив Віталій Глагола.

Нагадаємо, 24 травня, у прикордонній ділянці Закарпатської області двоє чоловіків, які хотіли незаконно перетнути кордон, напали на прикордонника, який їх виявив. Порушники відібрали у службовця зброю та змогли втекти до Румунії. Одразу після нападу на українського прикордонника, чоловіків затримали на території Румунії.