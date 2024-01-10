Пожежу помітили сусіди, відчувши запах диму з квартири на другому поверсі

У середу, 10 січня, у квартирі багатоповерхівки на вулиці Добровольців у Рахові сталася пожежа. В одній із кімнат рятувальники знайшли тіло 61-річної господарки.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Закарпатській області, пожежу на світанку помітили сусіди, відчувши запах диму з квартири на другому поверсі.

«Над ліквідацією працювали вогнеборці Рахова, які о 4:55 локалізували загорання в спальній кімнаті оселі на площі 15 м2, йо05:12 повністю його ліквідували», – інформують в ДСНС.

На місці пожежі рятувальники виявили тіло 61-річної господарки помешкання. Причину загорання встановлюють правоохоронці.