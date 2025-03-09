16-річний хлопець збив 19-річного мешканця села Щасливе

У ніч на неділю, 9 березня, у Мукачівському районі Закарпаття сталася смертельна ДТП за участі неповнолітнього хлопця на мотоциклі та 19-річного пішохода. Підліток збив 19-річного чоловіка, завдавши йому травм, несумісних із життям, повідомили у пресслужбі поліції Закарпатської області.

Інцидент стався приблизно о 00:30 у селі Щасливе на Мукачівщині. Про ДТП правоохоронцям повідомили медики, які констатували смерть 19-річного місцевого мешканця із травмами, характерними для наслідків аварії.

«Правоохоронці одразу ввели поліцейську операцію “Перехоплення”. У результаті вжитих оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили та розшукали винуватця аварії та транспортний засіб на якому він вчинив наїзд», – повідомили у пресслужбі поліції.

Конфіскований мотоцикл неповнолітнього

Винуватцем ДТП виявився 16-річний мешканець Щасливого, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Хлопця помістили під варту та вилучили в нього мотоцикл. Правоохоронці внесли відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 286-1 ККУ (порушення правил дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння). Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.