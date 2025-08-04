Інцидент стався поблизу будинку, де мешкає бабуся потерпілого

Уночі 4 серпня на Мукачівщині 16-річний хлопець висмикнув чеку з гранати. Внаслідок вибуху йому відірвало кінцівки, хлопець – у реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 4 серпня, інцидент стався на присадибній ділянці поблизу будинку, де мешкає бабуся підлітка.

«Неповнолітній самостійно привів у дію вибуховий пристрій – висмикнув чеку з гранати. Унаслідок вибуху хлопець отримав тяжкі тілесні ушкодження у вигляді повної травматичної ампутації правої верхньої та нижньої кінцівок. Наразі він перебуває в реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні», – зазначили правоохоронці.

Поліцейські встановлюють походження гранати та всі обставини події. Слідчі відкрили кримінальну справу за ч.1 ст. 263 та ст.128 ККУ (незаконне поводження з бойовими припасами або вибуховими речовинами та необережне тяжке тілесне ушкодження).