Під час обшуків у перправників вилучили 12 тис. доларів, понад 150 тис. грн і два автомобілі

Правоохоронці викрили угруповання, яке переправляло чоловіків через кордон на Закарпатті. Організатором схеми виявився військовослужбовець ЗСУ, який самовільно залишив місце служби та перебував у розшуку.

Як розповіли у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 21 жовтня, спільниками військового були двоє мешканців Закарпаття. Зловмисники планували переправити двох чоловіків в ЄС поза пунктами пропуску в гірській місцевості. За це мали отримати 15 тис. доларів.

«Правоохоронцям вдалось завчасно викрити переправників та запобігти незаконному перетину державного кордону, затримавши організатора та його поплічників під час скоєння злочину. Під час обшуків у помешканнях правопорушників вилучено 12 тис. доларів, понад 150 тис. грн, два автомобілі, мобільні телефони, записи схем та інші докази злочинної діяльності», – зазначили в ДПСУ.

Переправникам оголосили підозри за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України) та обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. За скоєне їм загрожує від семи до дев’яти років ув’язнення.