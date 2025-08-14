Аварія сталася на вул. Керамічній у Хусті

Вранці 14 серпня у Хусті водій Renault збив велосипедистку і врізався в бетонну опору. Жінка померла на місці, водія госпіталізували.

Як повідомили у поліції Закарпатської області, ДТП сталася на вул. Керамічній. 29-річний водій Renault раптово виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з велосипедисткою, після чого автомобіль врізався в бетонну електроопору.

«Водій пояснює, що за кермом у нього погіршилося самопочуття, через що і втратив керування автівкою. Від отриманих травм 52-річна велосипедистка померла на місці події, а водія легковика доставили до лікарні. За кермом він був тверезий», – зазначили правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальну справу за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілої). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.