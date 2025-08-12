Аварія сталася у селищі Солотвино Тячівського району

Уночі 12 серпня у селищі Солотвино Тячівського району сталася аварія за участі «швидкої». Під час виїзду на виклик водій автомобіля збив пішохода. 68-річний мешканець Луцька загинув на місці події.

Як розповіли у поліції Закарпатської області, за кермом автівки екстреної медичної допомоги був 53-річний мешканець села Нижня Апша.

«Під час виїзду на виклик водій наїхав на пішохода, який перетинав проїзну частину дороги та в момент зіткнення перебував посередині проїжджої частини. 68-річний житель міста Луцьк від отриманих травм загинув на місці», – зазначили правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст.286 Кримінального ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.