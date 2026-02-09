Чоловіку загрожує до 9 років ув’язнення

Оперативники відділу «Ділове» Мукачівського прикордонного загону разом з поліцією затримали мешканця Вінниччини, який намагався переправити в Румунію чотирьох чоловіків з різних областей України. Йому загрожує до 9 років ув’язнення.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби у понеділок, 9 лютого, водія Audi з чотирма пасажирами – жителями Одеської, Рівненської, Херсонської та Запорізької областей зупинили на околиці Рахова. Вінничанин запевнив своїх клієнтів, що довезе на Закарпаття, і вони зможуть потрапити в Румунію. Маршрут втечі мав пролягати через високогір’я Карпат.

«Супровід до прикордоння та наданням інструкції щодо подальшого маршруту руху вартувала чоловікам 500 тис. грн. За попередньою домовленістю вказану суму правопорушники мали переказати на банківську карту переправника після перетину кордону», – зазначили в ДПСУ.

На ухилянтів склали адмінпротоколи за ч.2 ст. 204-1 КУпАП (незаконний перетин кордону), а водія затримали та оголосили підозру. За незаконне переправлення чоловіків через кордон України (ч.3 ст. 332 ККУ) йому загрожує від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років з конфіскацією майна.