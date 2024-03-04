Закарпатців затримали на гарячому під час спроби переправити за кордон 5 військовозобов'язаних з різних областей України

Слідчі Нацполіції в Закарпатській області разом з працівниками СБУ та прикордонниками затримали на гарячому трьох закарпатців, які намагалися переправити через кордон 5 ухилянтів з різних областей України. За даними СБУ, щомісяця ця злочинна група, яка діяла на території Рахівського району, переправляла через кордон 20 ухилянтів.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 4 березня, серед затриманих 25-річний мешканець Рахова, 31-річний житель села Калини Тячівського району та 41-річний мешканець села Луги Рахівського району. Вони хотіли переправити через кордон двох закарпатців, двох жителів Чернігівської та Вінницької областей, а також чоловіка з Харківщини. За послуги кожен з ухилянтів мав заплатити переправникам по 4 тис. доларів.

«З місця події слідчі та криміналісти вилучили мобільні телефони, автомобіль марки «Toyota Land Cruiser», яким фігуранти транспортували своїх клієнтів до лінії кордону, та банківські картки. Трьох підозрюваних у організації злочину правоохоронці затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання», – інформують у поліції.

За незаконне переправлення чоловіків через кордон, вчинене з корисливих мотивів, правоохоронці відкрили кримінальну справу. Підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Переправникам загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.