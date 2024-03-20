Аварія сталася біля села Горінчово Хустського району

Смертельна аварія сталася у вівторок, 19 березня, біля села Горінчово Хустського району. 47-річний місцевий мешканець з’їхав на Skoda у кювет і перекинувся. Внаслідок ДТП водій загинув, його дружину госпіталізовано.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 20 березня, автомобіль у кюветі на дорозі «Хуст-Долина» виявили патрульні поліцейські.

«Встановлено, що 47-річний мешканець села Горінчово, керуючи автомобілем Skoda, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини дороги, внаслідок чого автомобіль кілька разів перекинувся. Водій автомобіля від отриманих травм помер на місці аварії. Його пасажирку – 46-річну дружину – з травмами різного ступеня важкості госпіталізували до лікарні», – інформують у поліції.

Щоб встановити обставини аварії, поліцейські оглянуть записи з камер спостереження із прилеглих територій та призначать експертизи. За порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті людини, правоохоронці відкрили кримінальну справу.