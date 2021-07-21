Нападників на прикордонників в Сумській області відправили під домашній арешт
Під домашнім арештом із електронним браслетом двоє працівників СБУ перебуватимуть до 16 вересня
Зарічний районний суд міста Суми відправив 20 липня під цілодобовий домашній арешт двох працівників СБУ, які побили співробітників прикордонної служби і забрали у них автомати. Про це повідомив місцевий сайт Sumy Today.
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Як повідомляється, Державне бюро розслідувань клопотало, аби їх відправили у СІЗО без права на заставу.
Зловмисники перебуватимуть під домашнім арештом із електронним браслетом до 16 вересня.
У середу, 21 липня, суд буде розглядати клопотання про відсторонення обох працівників СБУ від займаних посад.
Як інформував ZAXID.NET, у ніч проти неділі, 18 липня, у Сумській області на кордоні з Росією троє невідомих напали на наряд з двох українських прикордонників. Зловмисники відібрали табельну зброю та зникли. Її згодом знайшли правоохоронці.
Згодом у ДПСУ повідомили, що нападники прийшли з території України, а після інциденту повернулися вглиб країни. У СБУ заявили, що до нападу на прикордонників причетні їхні співробітники. Їх оперативно ідентифікували та передали правоохоронцям.
Зброю, яку вони вкрали, знайшли неподалік у кукурудзяному полі. Магазини з набоями також знайшли. Всього нападників було троє. Двоє з них проходять у справі як підозрювані, а третій – як свідок.