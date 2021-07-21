Зарічний районний суд міста Суми відправив 20 липня під цілодобовий домашній арешт двох працівників СБУ, які побили співробітників прикордонної служби і забрали у них автомати. Про це повідомив місцевий сайт Sumy Today.

Як повідомляється, Державне бюро розслідувань клопотало, аби їх відправили у СІЗО без права на заставу.

Зловмисники перебуватимуть під домашнім арештом із електронним браслетом до 16 вересня.

У середу, 21 липня, суд буде розглядати клопотання про відсторонення обох працівників СБУ від займаних посад.

Як інформував ZAXID.NET, у ніч проти неділі, 18 липня, у Сумській області на кордоні з Росією троє невідомих напали на наряд з двох українських прикордонників. Зловмисники відібрали табельну зброю та зникли. Її згодом знайшли правоохоронці.

Згодом у ДПСУ повідомили, що нападники прийшли з території України, а після інциденту повернулися вглиб країни. У СБУ заявили, що до нападу на прикордонників причетні їхні співробітники. Їх оперативно ідентифікували та передали правоохоронцям.

Зброю, яку вони вкрали, знайшли неподалік у кукурудзяному полі. Магазини з набоями також знайшли. Всього нападників було троє. Двоє з них проходять у справі як підозрювані, а третій – як свідок.