У вівторок, 5 березня, комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики має розглянути законопроект № 8371 щодо звільнення деяких релігійних організацій від підпорядкування державі-агресору. Про це повідомив голова комітету, народний депутат Микита Потураєв, пише громадська ініціатива «Голка».

За словами Микити Потураєва, лобісти московського патріархату спробують дискредитувати закон за кордоном, але його все одно розглянуть у Верховній Раді.

«Була ініціатива від моїх колег з “Європейської солідарності”, щоб ми разом доопрацювали певні моменти. Ми десь два тижні попрацювали, у нас уже повністю готовий текст до розгляду в комітеті, у нас повний консенсус щодо цього документу. Я вважаю, що в нас дуже потужний текст, це той випадок, коли не соромно за нашу спільну роботу. Лобісти московських попів спробують дискредитувати закон за кордоном, але він піде на розгляд парламенту», – цитує «Голка» Микиту Потураєва.

Зауважимо, що журналісти помітили у Києві адвоката Вадима Новинського та лобіста московського патріархату Роберта Амстердама. За даними джерел «Духовного Фронту України» у Державній прикордонній службі, Амстердам перетнув українсько-польський кордон 20 лютого близько 05:00 і потягом прибув до Києва. Роберт Амстердам приїхав до України, щоб зустрітися із предстоятелем Української православної церки московського патріархату Онуфрієм (Орестом Березовським).

«Майже одразу з залізничного вокзалу Амстердама повезли на зустріч з очільником УПЦ (МП) митрополитом Онуфрієм (Березовським) до резиденції у Феофанії... Онуфрій передав Амстердаму матеріали, зібрані у наказовому порядку по єпархіях УПЦ (МП). Цілком очікувано, що Амстердам та УПЦ (МП) у найближчому майбутньому використають цю інформацію для провокативної медійної кампанії», – зауважили у «Духовному Фронті України».

При цьому візит Роберта Амстердама намагалися приховати від журналістів.

До слова, за інформацією громадської ініціативи, лобістам інтересів московського патріархату сплачують 1400 доларів за годину.

«Після того, як законопроект пройшов перше читання, колишній заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін повідомив, що лобістам інтересів московського патріархату платять за годину 1400 доларів. Він наголосив, що роблять це за кошти колишнього нардепа Вадима Новинського», – зауважили у громадській ініціативі.

Зазначимо, що раніше Микита Потураєв заявляв, що законопроект у Верховній раді зможуть розглянути у лютому, але строки змінилися. Нардеп пояснив, що двоє його колег перебували у відрядження, а сам він був на зимовій сесії ОБСЄ і тільки 26 лютого повернувся.