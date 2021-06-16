Народних депутатів України вакцинують від коронавірусної інфекції Covid-19 препаратом від Pfizer, повідомила народна депутатка від «Слуги народу» Ірина Верещук. Зазначимо, що вакцину Pfizer вважають найкращою і найефективнішою.

«У нас дійсно на першому поверсі [проходить вакцинація]. Для мене це було незвично, я цього не очікувала, але тим не менше з’ясовується, що вчора нам пропонували вакцинацію Pfizer», – сказала Верещук журналістам в середу, 16 червня, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

За її словами, вакцинація депутатів проводилася один день, і їй невідомо, чи буде цю процедуру продовжено.

Водночас в апараті Верховної Ради зазначили, що вакцинація, про яку повідомили народних депутатів, їхніх помічників та працівників апарату здійснюється у відповідності з графіком міністерства охорони здоров’я. Також там повідомили, що місце вакцинації визначило Міністерство охорони здоров’я. Воно також запропонувало вакцину для народних депутатів.

Про початок вакцинації парламентаріїв стало відомо з повідомлення народного депутата від «Слуги народу» Романа Грищука у Facebook у вівторок, 15 червня.

Він, зокрема, написав, що «дочекався своєї черги і отримав першу дозу вакцини від Covid-19». При цьому Грищук не уточнив, якою саме вакциною отримав щеплення.

Водночас політолог Тарас Березовець у Telegram 15 червня опублікував офіційний документ управління апарату Верховної ради. У ньому сказано, що вакцинація нардепів, які виявили бажання отримати щеплення від коронавірусу, буде проходити з 15 по 18 червня з використанням вакцини Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech. Офіційного підтвердження ця інформація на той момент не мала.

Зазначимо, що вакцина від Pfizer вважається однією з найкращих і найефективніших вакцин проти коронавірусу. Вона ефективна проти усіх відомих штамів коронавірусу. Загалом її ефективність перевищує 90%.

Pfizer-BioNTech – це так звані РНК (мРНК)-вакцини, які використовують частину генетичного коду вірусу. Замість того, щоб вводити в організм слабкий або неактивний антиген, вони вчать клітини організму виробляти «протеїн шипів коронавірусу». Це спонукає імунну систему утворювати антитіла для боротьби з вірусом.

В Україні вакцина Pfizer призначена для освітян, медиків, яких не щепили раніше, військовослужбовців, співробітників структур держбезпеки та іноземних дипломатів.

До слова, масове щеплення українців від коронавірусу в центрах вакцинації проводять китайською вакциною CoronaVac.