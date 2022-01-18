Нурсултан Назарбаєв запевнив, що конфлікту у владі немає, а сам він є пенсіонером

Перший президент Казахстану Нурсултан Назарабаєв виступив із відеозверненням до народу, в якому вперше прокоментував січневі протести у країні. Відповідна заява опублікована на сайті першого президента Казахстану.

Нурсултан Назарбаєв запевнив, що всі дні січневих протестів перебував в Казахстані.

Він висловив переконання, що метою заворушень було «руйнування цілісності країни та засад держави». Він закликав берегти незалежність Казахстану «як зіницю ока» та висловив співчуття рідним та близьким загиблих унаслідок заворушень, повідомляє російський сайт «Медуза».

Назарбаєв також назвав себе пенсіонером і наголосив на тому, що вся повнота влади в країні перебуває в руках чинного президента Касима-Жомарта Токаєва.

Він також зазначив, що у 2019 році передав повноваження президента Касим-Жомарту Токаєву і наразі в країні немає жодного конфлікту влади.

«Президент Касим-Жомарт Токаєв має всю повноту влади. Він голова Ради безпеки. Незабаром Президента буде обрано головою партії «Нур-Отан». Тому жодного конфлікту чи протистояння в еліті немає. Чутки на цю тему є абсолютно безпідставними», – наголосив Назарбаєв.

Назарбаєв закликав громадян країни підтримати курс Токаєва і подякував за підтримку, яку відчував в роки перебування при владі.

Як інформував ZAXID.NET, 2 січня мешканці Мангістауської області вийшли на мітинг через підвищення ціни на скраплений нафтовий газ. 3 січня мітинги розпочалися одразу у кількох регіонах. До акцій протесту приєдналися вахтові працівники нафтовидобувних підприємств. 4 січня відразу у кількох містах країни спалахнули масові заворушення, розпочалися погроми.

Після того, як президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, як того вимагали протестувальники, заворушення продовжилися. Їх придушували не лише місцеві силовики, але й військові з Росії, Білорусі, Вірменії, Киргизстану й Таджикистану. Усі ці країни разом з Казахстаном входять до Організації Договору колективної безпеки (ОДКБ). 10 січня президент Казахстану повідомив, що протести вдалося придушити, а війська ОДКБ почали покидати Казахстан.

17 січня британська газета The Guardian із посиланням на джерела повідомила, що Назарабаєв залишається в столиці країни Нур-Султані та веде «запеклі переговори» з нинішнім президентом держави Касимом-Жомартом Токаєвим щодо перерозподілу активів, доходів та природної ренти.